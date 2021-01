Jean Todt: "Hamilton is dominanter dan Schumacher destijds"

Mercedes is vandaag dominanter dan Ferrari op het hoogtepunt van het tijdperk met Michael Schumacher. Dat is de mening van FIA-voorzitter Jean Todt, die tussen 2000 en 2004 onderdeel was van de vijf opeenvolgende wereldkampioenschappen van Schumacher, als teambaas van het Italiaanse team.

Toen hem werd gevraagd om dat succes te vergelijken met het bewind van Lewis Hamilton van tegenwoordig, zei Todt: "We hebben het over totaal verschillende ingrediënten en twee verschillende persoonlijkheden achter het stuur. Enerzijds hebben we dit uitstekend gestructureerde Duitse team met een uitstekende coureur, en anderzijds hebben we een Italiaans raceteam met een totaal andere mentaliteit en aanpak."

"Uiteindelijk is de superioriteit en dominantie van Mercedes met Lewis vandaag groter dan die van Ferrari en Michael destijds", benadrukte de Fransman. "Mercedes heeft ook een zeer betrouwbare auto, met Lewis die bijna twee jaar lang elke keer scoort. Bovendien is Hamilton is een coureur die nauwelijks een fout maakt. Het is een ongelooflijke combinatie", zei de 74-jarige Todt.

In 2020 evenaarde Hamilton Schumacher's record van zeven wereldtitels, en aan het einde van het jaar werd hij geridderd door de Britse koningin.

"Ik ben erg onder de indruk, maar dat was ik al voor het seizoen 2020", zei Todt. "Dat ben ik ook over de houding van de coureur. Ik vind het opmerkelijk hoe Lewis Hamilton zijn team centraal stelt telkens wanneer hij interviews geeft na een nieuw succes. Voor mij is dit een uitstekend voorbeeld van teamgeest."