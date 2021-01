Enige wintertest van 12 tot en met 14 maart in Bahrein

De Formule 1, de internationale autosportbond FIA en de teams hebben overeenstemming bereikt over een verplaatsing van de enige test ter voorbereiding op het nieuwe seizoen van Barcelona naar Bahrein. Dit is een gevolg van het besluit om de Australische Grand Prix uit te stellen.

Daardoor luidt de Grand Prix van Bahrein op 28 maart aanstaande de nieuwe jaargang in en is het voor de Formule 1 en de teams logischer om ook de enige wintertest op het circuit van Sakhir plaats te laten vinden. Deze testsessie staat nu gepland van 12 tot en met 14 maart.

Discussie

Over die datum is nog wel wat discussie geweest. Het idee is geopperd om het weekend voor de Grand Prix te testen in Bahrein, zodat al het personeel en de teams gewoon in het oliestaatje kunnen blijven voor de race van een week later. Alleen McLaren stemde tegen, schrijft Autosport.

De reglementen schrijven voor dat er minstens tien dagen tussen de laatste testdag en het begin van het eerste Grand Prix-weekend moeten zitten. McLaren wilde daar niet aan morrelen. De Britse renstal denkt de extra tijd goed te kunnen gebruiken om het nieuwe pakket te doorgronden.

Over het algemeen zijn de wagens voor komend seizoen een doorontwikkeling van de auto's van vorig jaar. De regels zijn immers nauwelijks gewijzigd, ook om kosten te besparen. Alleen stapt McLaren over op een andere motorleverancier - Mercedes in plaats van Renault - en daar verandert dus wel het nodige. Het is dan ook begrijpelijk dat het team uit Woking zoveel mogelijk tijd wil spenderen aan het optimaliseren van die overgang.