Officieel: Bahrein seizoensopener, Imola op de kalender voor 2021

De Formule 1 heeft bevestigd dat de Australische Grand Prix die gepland stond voor 21 maart is uitgesteld. Daardoor zal het nieuwe seizoen op 28 maart in Bahrein beginnen. Op een herziene versie van de kalender voor 2021 is verder een plekje ingeruimd voor Imola, dat op 18 april een Grand Prix zal organiseren. Australië is naar 21 november verplaatst, China ontbreekt voorlopig en voor 2 mei staat nog een open plekje op het schema voor komend seizoen.

De verwachting is dat Portimao die leegte op zal vullen. Formule 1-directeur Stefano Domenicali: "Het is een drukke start van het jaar geweest voor de Formule 1 en het doet ons deugd om te kunnen melden dat het aantal races voor het seizoen 2021 onveranderd blijft. De coronapandemie staat een terugkeer naar het normale leven vooralsnog niet toe, maar we hebben vorig jaar bewezen dat we veilig kunnen racen. Daardoor hebben we nu de ervaring en plannen die nodig zijn om die prestatie dit seizoen weer te leveren."

"Het is geweldig dat we al een nieuwe datum voor de Australische Grand Prix hebben kunnen prikken en we blijven met onze Chinese collega's werken om een oplossing te vinden om daar te racen in 2021, mocht er nog iets veranderen. We zijn verguld om aan te kondigen dat Imola terugkeert op de kalender en weten dat onze fans zich verheugen op de terugkeer van de Formule 1 en de seizoensopener in Bahrein. Door het coronavirus blijft de situatie vloeibaar, maar we hebben de ervaring om daar op in te spelen."

Zo ziet de herziene Formule 1-kalender voor 2021 eruit: