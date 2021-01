Barcelona zet handtekening onder Grand Prix-contract voor 2021

Het sterretje dat achter de Spaanse Grand Prix stond op de Formule 1-kalender voor 2021 kan weggehaald worden. De organisatie van het evenement op het Circuit de Catalunya heeft namelijk een nieuw contract afgesloten met de leiding van de koningsklasse van de autosport. Daardoor is het voorwaardelijke plekje op het schema voor komend seizoen omgezet in een definitief plekje.

Barcelona zal in het weekend van 7 tot en met 9 mei de Formule 1 ontvangen. Het betreft een verbintenis voor één jaar. De organisatie van de Grand Prix van Spanje en de Formule 1 zullen dit jaar verder onderhandelen over een nieuw contract voor de lange termijn. Het Circuit de Catalunya is al sinds 1991 een vaste racelocatie voor de koningsklasse van de autosport.

Circuitvoorzitter Ramon Tremosa: "De Grand Prix in Barcelona is een evenement van wereldklasse dat een vermenigvuldigend effect uitoefent op het bnp en banen en welvaart creëert die een waarde vertegenwoordigen die tien keer hoger ligt dan wat de bijdrage van de Catalaanse overheid bedraagt. We blijven met de regering werken om van het circuit in Montmelo weer een permanente Formule 1-locatie te maken, want de Formule 1 is een investering en geen kostenpost."