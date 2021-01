Franz Tost: "Effecten van budgetplafond pas vanaf 2023 zichtbaar"

De Formule 1 omarmt vanaf komend seizoen een budgetlimiet om het speelveld eerlijker te maken en de teams dichter naar elkaar toe te brengen. Volgens Scuderia Alpha Tauri-teambaas Franz Tost zal het publiek daar de komende twee jaar nog weinig van merken. De effecten van het budgetplafond zullen pas vanaf 2023 echt zichtbaar worden, denkt hij.

Dit heeft meerdere oorzaken. Zo is het seizoen 2021 door de uitbraak van het coronavirus een vervolg op het seizoen 2020. De teams rijden in grote lijnen met de auto's van vorig jaar om ontwikkelingskosten te besparen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat er grote verschuivingen in de verhoudingen plaats zullen vinden.

In 2022 introduceert de Formule 1 ingrijpende reglementswijzigingen, wat over het algemeen juist zorgt voor grotere verschillen tussen de teams. Zodoende is het lastig om de komende twee seizoenen al enige invloed van de invoering het budgetplafond te bespeuren. De limiet ligt in 2021 overigens op 145 miljoen dollar en dat zakt voor 2022 naar 140 miljoen dollar en voor 2023 naar 135 miljoen dollar.

Misschien dat dan de teams een beetje naar elkaar toe kunnen groeien, verklaart Tost aan het blad Formule 1. "De topteams spendeerden de laatste tijd drie keer zoveel als een team als Alpha Tauri. Als dat stopt, schuift het veld meer in elkaar. Een gelijkwaardiger speelveld en meer competitie is wat de Formule 1 nodig heeft. Maar we zullen de eerste resultaten van het budgetlimiet dus pas in 2023 zien."