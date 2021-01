Carlos Sainz: "Vragen over spijt van Ferrari-transfer waren irritant"

Carlos Sainz heeft nooit een greintje spijt gehad van zijn beslissing vroeg in 2020 om voor 2021 (en daarna) bij Ferrari te tekenen. De Spanjaard reed de voorbije twee seizoenen voor McLaren en was daar een gewaardeerde kracht. Begin vorig jaar klopte Ferrari echter op zijn deur en de meeste coureurs twijfelen dan geen moment om hun jawoord te geven.

Ook Sainz was niet bestand tegen de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de Scuderia. De transfer werd wereldkundig gemaakt in mei en toen moest het seizoen 2020 nog beginnen. Toen de jaargang eenmaal onderweg was, bleek dat McLaren de zaakjes veel beter voor elkaar had dan Ferrari. De Spanjaard kreeg vervolgens meermaals de vraag of hij spijt had van zijn keuze.

Het antwoord daarop luidde steevast nee en Sainz geeft tegenover Autosport toe dat hij zich wel gestoord heeft aan die vragen. "Het was echt een beetje irritant, want men impliceerde dat Ferrari ook in 2021 een tegenvallend seizoen zou gaan beleven. In de Formule 1 kun je zoiets niet weten."

"Natuurlijk heeft Ferrari in 2020 een stap terug gedaan en zij zijn de eersten om dat zelf toe te geven. Ze zijn zeer zelfkritisch. Maar de overtuiging die bij sommigen leefde dat 2021 ook een worsteling zou worden, dat stuitte me wel tegen de borst. Met een tweejarig contract op zak en de ingrijpende regelwijzigingen die op komst zijn voor 2022 is 2021 sowieso minder van belang dan wat men denkt."

"Zelfs als Ferrari het tij weten te keren en in 2021 geweldig voor de dag komt, dan nog weet je het maar nooit. Men ging er al vanuit dat komend seizoen verschrikkelijk zal zijn omdat het voorbij seizoen verschrikkelijk was. Die aanname vond ik op dat moment best irritant, maar ik bewaarde de rust. Ik hen nooit iets gezegd of gedaan waar ik spijt van heb, daar ben ik blij om", aldus de Spanjaard.