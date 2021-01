Gerucht: Portimao en Imola op 2021-kalender

In 2020 kende het Formule 1-wereldkampioenschap een andere layout, en hoe de zaken er nu voor staan lijkt het er op dat dat in 2021 niet anders zal zijn. Een aantal dagen geleden bevestigde Lawrence Stroll al dat het seizoen in Bahrein zal beginnen, omdat de Grand Prix van Australië uitgesteld moet worden.

Nu heeft ook de promotor van de Grand Prix van China om uitstelling gevraagd, en moet er dus een gat opgevuld worden aan het begin van het seizoen. Formule 1-journalist Luke Smith heeft op twitter geplaatst dat de volgorde van de eerste vijf races als volgt gaan zijn:

As things stand, the revised start to the 2021 F1 season looks set to be as follows:



1. Bahrain - March 28

2. Portimao - April 11

3. Imola - April 25

4. Barcelona - May 9

5. Monaco - May 23



(and so on)