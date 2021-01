Terug in de tijd: baby-Verstappen ontmoet Michael Schumacher

Jos Verstappen was gedurende het 1994-seizoen de teamgenoot van de legendarische Michael Schumacher. De twee heren zouden ook goede vrienden zijn geworden, en Max Verstappen mocht ook toen Michael Schumacher eenmaal bij Ferrari reed de Duitser ontmoeten.

In onderstaande foto is te zien hoe een erg jonge Max Verstappen opkijkt tegen een F1-legende, en het is duidelijk te zien hoe blij hij daarvan wordt.