Daimler-topman lyrisch over F1: "Technologisch zeer relevant"

Over Daimler-baas Ola Kallenius is vaak beweerd dat hij niks moet hebben van de Formule 1, maar niets blijkt minder waar. De voorzitter van het moederbedrijf van Mercedes is juist lyrisch over de koningsklasse van de autosport en de bijdrage die de sport levert aan ontwikkelingen die toegepast kunnen worden op de straatauto's. Daar liggen voor de toekomst meer kansen.

Kallenius benadrukt tegenover Racefans.net: "Ik twijfel er niet aan dat de Formule 1 kan helpen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs waar te maken." De Zweed heeft zelf een tijdje op de High Performance Powertrain-afdeling van Mercedes in Brixworth gewerkt en met eigen ogen de razendsnelle ontwikkeling van met name de batterijen voor de hybride-motoren kunnen aanschouwen.

Elektrificatie is dan ook iets waar de Formule 1 mee verder moet, vindt hij. "De Formule 1 is het beste van beide werelden; de ultieme test voor nieuwe technologieën en een fantastisch en opwindend spektakel dat het merk in vervoering brengt. Het is fascinerend, het is emotie en het draait om hardcore technologie. De push voor elektrificatie en verder gaan dan we nu al doen in de Formule 1 kan onze straatauto-divisie enorm helpen. AMG gaat de hybride-technologie in onze hele vloot al een impuls geven, geïnspireerd door de Formule 1."

Brandstof

CO2-arme brandstoffen ontwikkelen is een ander speerpunt voor de Formule 1 en Mercedes voor de toekomst. Kallenius: "Onderzoek doen naar CO2-arme brandstoffen of brandstoffen zonder CO2 gaat ook een grote rol spelen. We schakelen namelijk wel steeds meer over op elektrische auto's, maar dan nog hou je in eerste instantie honderden miljoenen of miljarden auto's over die op brandstof rijden. Daarom moeten we blijven werken aan minder CO2-uitstoot, ook voor die wagens."

"De Formule 1 kan een belangrijke rol vertolken door te experimenteren met CO2-arme brandstoffen. Technologisch is deze sport nog zeer relevant. Het is geen sport van het verleden, maar een sport voor de toekomst", aldus de Zweed.