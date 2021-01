Mazepin en Mick Schumacher 'hooguit oude kennissen' van elkaar

Van een vriendschap tussen de nieuwe Haas F1-teamgenoten Nikita Mazepin en Mick Schumacher is vooralsnog geen sprake. De twee kennen elkaar vanuit de karting en beiden waren vorig jaar actief in de Formule 2. Nu wagen ze samen de sprong naar de koningsklasse van de autosport.

Volgens Mick Schumacher is het contact met Nikita Mazepin na hun gezamenlijke periode in de karting wat verwaterd. Dat onderschrijft de 21-jarige Rus. Mazepin vertelde aan Match TV: "We zijn niet bevriend. Mick en ik zijn hooguit oude kennissen van elkaar, aangezien we samen in de karts raceten."

De meeste aandacht bij Haas F1 zal waarschijnlijk uitgaan naar Mick Schumacher, de zoon van legende Michael Schumacher. Mazepin maalt daar niet om. "Eerlijk gezegd maakt zijn achternaam mij geen bal uit. Door die achternaam heeft hij misschien iets meer macht, maar de druk op zijn schouders is ook groter. Hoe dan ook, zodra ik mijn helm opzet en het vizier naar beneden doe, dan ben ik helemaal niet met dat soort dingen bezig."