Gepasseerde Daniil Kvyat klaar voor eventuele buitenkansjes

Daniil Kvyat ontbreekt begin komend seizoen op de Formule 1-grid. De Red Bull-leiding passeerde hem en koos voor 2021 voor debutant Yuki Tsunoda voor de plek naast Pierre Gasly bij Scuderia Alpha Tauri. Voor Kvyat zit er niets anders op dan hopen op een buitenkansje om ergens gedurende het seizoen in te stappen. En anders wil de 26-jarige Rus in 2022 een comeback maken.

Kvyat is van mening dat hij teams in de Formule 1 genoeg te bieden heeft, ook al presteerde hij het voorbij seizoen lang niet zo goed als teamgenoot Gasly. Een vierde plaats op Imola was zijn beste resultaat, terwijl zijn Franse stalgenoot verraste met een overwinning op Monza en maar liefst 43 punten meer scoorde. Desalniettemin vindt Kvyat dat hij in 2020 een volgende stap in zijn ontwikkeling heeft gezet.

"Ik heb het gevoel dat ik mezelf als coureur vorig jaar weer verder heb verbeterd", steekt de Rus van wal. "De omstandigheden vielen niet altijd in mijn voordeel uit. Daardoor hebben we nogal wat punten laten liggen. Soms was dat mijn schuld, maar er waren ook genoeg momenten waarbij ik er niks aan kon doen. Ik ben dankbaar voor de sterke races en ik weet van mezelf dat ik veel geleerd heb. De samenwerking met Pierre was heel interessant. Hij heeft afgelopen seizoen extreem goed gepresteerd en het was leuk om uit te vogelen hoe dat kwam en wat hij anders deed dan ik."

Volwassen

Kvyat oogde in 2020 in elk geval een stuk volwassener dan eerder in zijn carrière, toen hij nog de twijfelachtige bijnaam Torpedo vergaarde. Hij legt uit: "Een paar jaar geleden kon ik in sommige situaties mijn kop verliezen, maar nu hield ik mijn hoofd omhoog en bleef gaan. Ik ben een stuk volwassener, killer in moeilijke situaties. Toen de wagen aan het begin van het seizoen niet bij mijn rijstijl paste, gaf ik niet op en ben ik blijven werken met mijn engineers om de boel te verbeteren."

"Aan het einde van het jaar wierp dat zijn vruchten af en waren de resultaten beter. Het is een continu proces, je moet je blijven ontwikkelen en ik ben blij dat ik vorig jaar weer stappen heb gezet. Als zich in de toekomst een nieuwe kans aandient, dan weet ik dat ik er beter voor sta dan enkele jaren geleden. In de Formule 1 moet je blijven werken aan jezelf en dat is precies wat ik het voorbije jaar gedaan heb."