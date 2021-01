Zandvoort nog zonder zorgen over Grand Prix in september

De verhalen dat een aantal Grands Prix op de kalender voor 2021 alweer op losse schroeven staat, boezemen Jan Lammers vooralsnog geen angst in over het lot van de Formule 1-race op Zandvoort. De sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix is optimistisch gestemd dat het evenement dit jaar gewoon door kan gaan en dan is de terugkeer van de Formule 1 in Nederland eindelijk een feit.

Eigenlijk had dat vorig jaar al moeten gebeuren, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. Zodoende wachten Nederland en Zandvoort nog altijd op de eerste Grand Prix sinds 1985. Als het goed is, komt daar op 5 september aanstaande een einde aan. De immer positief ingestelde Lammers verkondigde aan De Telegraaf: "Het is waarschijnlijk dat tegen die tijd de restricties en maatregelen al een stuk versoepeld zijn, zodat we onze race kunnen houden en zelfs publiek mogen ontvangen."

Minder hoopvolle geluiden klinken er reeds over de Grands Prix van Australië en China, waarvan twijfelachtig is of ze door kunnen gaan op de geplande datum. Als die races uitgesteld worden, moet de Formule 1 straks weer schipperen met de kalender voor 2021. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor Zandvoort, mocht de koningsklasse van de autosport zich genoodzaakt zien om te schuiven met races om ruimte te creëren om de evenementen in Australië en China nog in te halen.