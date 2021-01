Williams en Mercedes intensiveren samenwerking per 2022

Het team van Williams gaat vanaf 2022 op innigere wijze samenwerken met motorenpartner Mercedes, zo hebben beide partijen bekendgemaakt. De Britse renstal neemt met ingang van volgend jaar niet alleen motoren, maar ook versnellingsbakken af van Mercedes. Daarnaast zal Williams ook andere overdraagbare (met name hydraulische) onderdelen van Mercedes ontvangen.

Williams maakt al sinds de start van het hybride-tijdperk in 2014 gebruik van Mercedes-motoren en voorziet Mercedes-talent George Russell sinds 2019 van een racestoeltje om Formule 1-ervaring op te doen. De versnellingsbak ontwikkelde het team nog in eigen beheer, maar daar komt na dit jaar dus verandering in. Het is een koerswijziging die ingezet is door de nieuwe eigenaar Dorilton Capital, de investeringsmaatschappij die de renstal in augustus overnam van de Williams-familie.

De manier waarop Williams en Mercedes vanaf 2022 zullen samenwerken valt te vergelijken met hoe Ferrari en Haas F1 Team het nu al geregeld hebben. Williams-teambaas Simon Roberts: "Het doet me deugd dat onze samenwerking met Mercedes met ingang van volgend jaar verder gaat dan alleen het afnemen van motoren. Williams is een onafhankelijk team, maar de Formule 1 is aan het veranderen en we moeten wendbaar zijn om te reageren op de klimaatsveranderingen binnen deze sport."

"Op die manier manoeuvreren we het team in de best mogelijke positie om competitief te kunnen zijn. Deze overeenkomst met Mercedes voor de lange termijn is een positieve stap en maakt onderdeel uit van onze strategie met het oog op de toekomst, zonder dat we afstand doen van de capaciteiten om zelf een Formule 1-auto te ontwerpen en te produceren."

Toto Wolff

Namens Mercedes voegde teambaas Toto Wolff toe: "We zijn verguld om onze technische samenwerking met Williams te intensiveren aan de hand van deze nieuwe verbintenis. Voor Williams is het logisch om de aandrijflijn volledig geïntegreerd van ons af te nemen en voor ons is het economisch gezien logisch om onder de nieuwe reglementen meer spullen te leveren aan andere teams. Dit is iets wat we al langer voor ogen hadden en ik vind het fijn dat we met Williams een akkoord hebben kunnen sluiten."