'Enige wintertest verhuist naar Bahrein bij uitstel seizoensopener'

De kans is aanwezig dat de enige testweek ter voorbereiding op het nieuwe seizoen niet in Spanje, maar in Bahrein plaatsvindt. Traditioneel ontvangt het Circuit de Catalunya nabij Barcelona de teams en coureurs altijd op weg naar een nieuwe jaargang, maar het eventueel uitstellen van de Grand Prix van Australië kan ook gevolgen hebben voor het testschema. Dat meldt Gazzetta dello Sport.

De enige wintertest staat nu nog op het programma van 2 tot en met 4 maart, in Barcelona. Mocht de Australische Grand Prix uitgesteld worden, dan vangt het nieuwe seizoen een week later dan gedacht aan. Om de teams iets meer tijd te geven om zich in hun fabrieken voor te bereiden op de start van de nieuwe jaargang kan de Formule 1 besluiten om ook de test uit te stellen. En niet alleen uit te stellen, maar zelfs te verplaatsen.

Gazzetta dello Sport schrijft dat het logisch is om de enige wintertest ongeveer tien dagen later in Bahrein plaats te laten vinden. Het circuit van Sakhir organiseerde vorig jaar twee Grands Prix, op twee verschillende lay-outs. Het klimaat in Bahrein is gunstiger om veel testkilometers te maken en bovendien heeft het oliestaatje bewezen dat het de protocollen om het coronavirus buiten de Formule 1-deur te houden succesvol heeft geïmplementeerd.