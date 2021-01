Valtteri Bottas vindt zijn racesnelheid sterk verbeterd in 2020

Mercedes-coureur Valtteri Bottas is van mening dat zijn racesnelheid het voorbije jaar het meest vooruit is gegaan. Een opmerkelijke conclusie, aangezien de Fin juist in de races regelmatig op (grote) afstand is gereden door teamgenoot Lewis Hamilton. Bottas schreef in 2020 twee Grands Prix op zijn naam, terwijl Hamilton elf races wist te winnen.

Het puntenverschil in de eindstand was dan ook immens; 347 om 223 in het voordeel van de Brit. In de kwalificaties was het daarentegen spannender. Bottas dreef Hamilton vaak tot het uiterste en de onderlinge verschillen waren miniem. Toch denkt de Fin dat hij niet op het gebied van kwalificeren, maar met zijn racesnelheid de meeste groei heeft doorgemaakt het voorbije jaar.

Aan Crash.net liet hij weten: "Als je naar de punten kijkt, had Lewis vaker de overhand, maar ik zou toch niet naar de kwalificatie wijzen als het punt waarop ik me het meest heb verbeterd. Ik zou eigenlijk zelfs zeggen dat mijn race pace vorig jaar over het algemeen meer is verbeterd." Bottas beseft wel dat het beter moet. "Het moge duidelijk zijn dat er werk aan de winkel is."

"Natuurlijk heb ik niet de doelstellingen behaald die ik me voor het jaar gesteld had wat betreft resultaten. Maar als je naar het totaalplaatje kijkt, dan haal ik nog steeds veel positieve dingen uit het voorbije seizoen. Ik heb veel over mezelf als persoon en als coureur geleerd. Dat neem ik mee naar komend seizoen en dan ga ik het gewoon opnieuw proberen", aldus de Fin.