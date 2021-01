James Allison: "Schaf de blauwe vlaggen af voor meer spektakel"

James Allison, de technisch directeur van Mercedes, heeft zich gemengd in de discussie over hoe de Formule 1 de races nog interessanter kan maken. Stop met het zwaaien van blauwe vlaggen, is zijn suggestie. Dat zou direct tot meer actie en spektakel leiden, meent de Brit. En er kleven nog meer interessante aspecten aan een Formule 1 zonder blauwe vlaggen.

Niet alleen krijgen de coureurs die andere auto's op een ronde zetten dan niet meer een vrijgeleide en moeten ze ervoor werken om achterliggers voorbij te komen, maar het zorgt er ook voor dat teams elkaar wat kunnen gunnen - of juist niet. Rijders van partnerteams kunnen bijvoorbeeld minder hun best doen als ze op een ronde gezet worden door coureurs van de hoofdmacht en extra hun best doen bij coureurs van de concurrenten van de hoofdmacht.

Allison ziet het wel zitten. "De mensen om me heen zullen me wel raar aan gaan kijken, zeker ook teambaas Toto Wolff", betoogt de Brit op het YouTube-kanaal van Mercedes. "Maar ik zou zeggen: schaf de blauwe vlaggen af! Het zou de coureurs in de snellere auto's dwingen om zich langs de achterblijvers te knokken. Dan krijg je veel meer duels dan wanneer je rijders aan de kant laat gaan."

"Bovendien dwing je de teams om allianties te smeden. Aan de pitmuur zou je wel even nerveus zitten kijken zodra een van je rijders iemand op een ronde gaat zetten van een team waar je net een pittige discussie mee gehad hebt en er zijn geen blauwe vlaggen… Op die manier giet het ook een extra politiek sausje over de wereld der Formule 1."