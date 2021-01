Pierre Gasly beantwoordt zeer veel vragen tijdens Reddit 'Ask Me Anything'

Pierre Gasly heeft ook dit jaar weer een Ask Me Anything (kortweg AMA genoemd) voor Reddit-gebruikers. Het concept is simpel: gebruikers stellen de vragen op een sub-reddit op de site, en Pierre Gasly filmt zichzelf terwijl hij de vragen beantwoordt.

Pierre Gasly heeft een geweldig seizoen gekend in 2020, zeker als je het vergelijkt met het seizoen van 2019. Bij het ene seizoen kende hij veel publiek kritiek vanwege het onderpresteren in de RB15 (ja, de tweede plek op Interlagos niet meegerekend), terwijl hij in 2020 in een AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) meer punten scoorde dan het jaar daarvoor. Dat zegt genoeg over het seizoen dat Gasly heeft gehad.

Zie hieronder welke vragen hij op Reddit uitzoekt om te beantwoorden.