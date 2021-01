Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2021!

Het bizarre jaar 2020 zit er op, laat het jaar 2021 maar beginnen. Wij van GPToday.net willen graag iedereen een gelukkig nieuwjaar toewensen. Hopelijk kunnen we er met zijn allen weer een fijn jaar van maken en verdwijnt alle corona-problematiek snel naar de achtergrond.

Op gebied van autosport staat er in 2021 weer het nodige te gebeuren, te beginnen met de Dakar-rally. In maart vindt ook de aftrap van het nieuwe Formule 1-seizoen plaats en uiteraard zullen wij van GPToday.net overal verslag van doen via nieuwsberichten, rapportages, interviews, foto's, video's en nog veel meer.

De redactie wil alle bezoekers van de site bedanken en we hopen jullie het komende jaar weer volop terug te zien. Samen kunnen we er weer wat moois van maken en het gekke jaar 2020 naar de vergetelheid helpen. Op naar een mooi 2021!