Perez door de jaren heen: 2012, sporadisch snel, maar alsnog erg veel pech

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

Sergio Perez startte het 2012-seizoen waar hij aan het einde van 2011 gebleven was met een achtste finishplek tijdens de seizoen-opener op het circuit in Melbourne. Echter, de race er na in Maleisië werd het duidelijk wat voor ster er eigenlijk in de Sauber reed. Perez finishte de Grand Prix van Maleisië als tweede, en had een reële kans om de race te winnen. Veel critici in de paddock speculeerden dan ook dat hij een overstap naar Ferrari in petto had, maar Perez haalde deze rumoeren naar beneden door te bevestigen dat hij in ieder geval tot het einde van 2012 bij het team van Sauber zou blijven.

De volgende drie races waren niet competitief, en wist dan ook - ondanks de snelste race-ronde in Monaco - geen punten te scoren. Echter, de volgende race in Cananda liet zien dat wanneer Perez een snelle wagen had, hij er ook zeker gebruik van kon maken. Hij kwalificeerde zijn auto op de vijftiende plek, maar wist zijn Sauber alsnog naar de derde plek van het podium te tillen.

De volgende races in het Europese deel van het seizoen waren te karakteriseren als dubbelzinnig. Aan de ene kant waren er niet competitieve weekenden en problemen met andere coureurs op de baan, maar in Italië finishte hij tweede, en in Duitsland vierde. In België kwalificeerde hij een op de vierde plek - de beste van zijn carrière toentertijd - maar wist de eerste bocht niet te halen door een spectaculaire crash in de La Source-hairpin. Hieronder is vanuit het publiek te zien hoe deze crash er uit zag.

De race er na, zoals hierboven genoemd, zag Perez finishten op de tweede plek in Monza. De Mexicaan wist Q3 niet te halen, en startte de race vanaf de twaalfde plek. Echter, hij was de enige die ervoor koos om de race op de harde band te starten. Op de baan wist hij coureurs als Alonso, Raikkonen, Rosberg en Massa te passeren. Deze race maakte duidelijk dat Perez over buitengewonde bandenmanagement beheerste, iets waar hij op de dag van vandaag nog steeds bekend om staat.

Uiteindelijk finishte Perez tiende in het klassement met 66 punten. Op 28 september 2012 werd bekend gemaakt dat Lewis Hamilton zou vertrekken bij McLaren voor een overstap naar Mercedes. Tegelijkertijd werd Perez bevestigd als zijn opvolger, wat er ook direct voor zorgde dat Perez niet meer aangesloten zou zijn bij de Ferrari Driver Academy. Perez zou in 2013 naast Jenson Button gaan rijden.