Horner over 2021-wagen: "Het wordt de RB16 in nieuwe kleren"

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft laten weten dat de 2021 challenger van zijn team grotendeels zal bestaan uit de zelfde onderdelen als de RB16, als gevolg van een chassis-freeze als resultaat van het coronavirus.

"Het chassis zal het zelfde blijven, de ophanging van de auto nemen we mee, en ook de versnellingsbakken zullen het zelfde blijven", aldus Christian Horner. "Het enige wat nieuw zal zijn, zijn de kleren van de wagen - dit zijn dus de aerodynamische oppervlakken. We gaan een budget-cap in voor volgend seizoen, dus de ontwikkeling van de wagen zal een stuk meer gefocust moeten", zo vertelt Horner verder.

"Het zal een nieuwe, andere uitdaging worden volgend seizoen, maar ik denk dat we inmiddels de basis hebben voor een erg sterke auto. We weten waar onze zwakke punten liggen ten opzichte van onze tegenstanders, dus dat zijn de aspecten die we proberen te adresseren tijdens de winterstop."

"Echter, Mercedes zal een extreem sterk pakket hebben volgend jaar, daar is absoluut geen twijfel over mogelijk. We zullen gewoon alle informatie, al het gereedschap en alle data moeten gebruiken die we tot onze beschikking hebben om zo sterk mogelijk uit de verf te komen", zo concludeert Horner.