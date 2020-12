Piquet Jr. over dominantie Hamilton: "Tegen een sterkere teamgenoot is dat minder"

Lewis Hamilton heeft de afgelopen vier seizoenen - indien je een sporadisch competitief Ferrari niet mee rekent - amper competitie gehad. Sinds Nico Rosberg na het 2016-seizoen met pensioen ging wist Hamilton zijn statistieken in de Formule 1 behoorlijk doen laten stijgen. Piquet Jr. is, echter, van mening dat als Hamilton een sterkere teamgenoot zou hebben, dat in mindere mate het geval is.

"We hebben zo vaak gezien dat wanneer Hamilton vooraan reed met een goede auto, en zonder een teamgenoot die hem in de weg zat, dat hij simpelweg onverslaanbaar was", aldus Piquet Jr. "Met Rosberg was dat niet het geval - hij zat hem constant in de weg."

"Maar absoluut, als hij een teamgenoot van het zelfde kaliber had zoals hem zelf, een Fernando Alonso, een Verstappen, een Ricciardo of een Leclerc had, dan zouden we niet de dominantie zien die we de afgelopen paar seizoenen gezien hebben", zo vertelt Piquet Jr. verder. "Dat is ook niet wat Mercedes wil - voor hen is dit prima zo. Ze hebben veel liever dat één wagen sterk vooraan rijdt, dan dat ze strijd hebben binnen het team."