Yuki Tsunoda over F1-debuut: "Ik ga nog agressiever rijden"

Yuki Tsunoda maakt volgend jaar zijn F1-debuut en is daarmee de eerste Japanner sinds 2014 die zijn land trots kan maken in de koningsklasse. De nieuwe coureur bij AlphaTauri is zich hiervan bewust en zegt nu al dat hij zich niet zal inhouden.

Plan van aanval

De 20-jarige Japanner eindigde als derde in het Formule 2-kampioenschap en verloor van Mick Schumacher en Callum Ilott. De nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly is niet van plan om het in 2021 langzamer aan te gaan doen. In gesprek met La Gazzetta zei hij: "Mijn sterke punt is mijn manier van aanvallen en ik denk dat de mensen die mij zien daar onder de indruk van zullen zijn. Ik zal een rookie zijn in 2021, maar de eerste zes maanden wil ik nog agressiever zijn en er zoveel mogelijk uit halen. Dan maak ik fouten en kan ik daarvan leren in de tweede helft van het jaar."

"Mijn teamgenoot heeft veel ervaring en daar wil ik zoveel mogelijk van leren. Ik zal deze winter ook naar de sportschool moeten. Ik merkte niet dat mijn nek zo veel bewoog in de F2, maar in de Formule 1 voelde ik echt mijn nek en moest ik mijn hoofd op de hoofdsteun laten rusten."

Tsunoda is zich er ook van bewust dat veel F1-fans in Japan uitkijken naar zijn debuut. "Ik hoop dat de Japanse Grand Prix in 2021 met fans kan worden verreden. Mijn kracht zit in een inhaalslag en ik zou heel graag de fans willen entertainen die me dan live in actie kunnen zien", besluit de coureur van AlphaTauri.