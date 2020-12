Ook al is Daniil Kvyat inmiddels vervangen door Yuki Tsundoa, toch kan de jonge Rus met trots terugkijken naar zijn (voorlopig) laatste kwalificatiesessie in zijn Formule 1-carrière. Hij is van mening dat het één van zijn beste kwalificatieronden ooit is geweest, en deze ronde was goed genoeg om als zevende de race te kunnen starten.

Kijk en luister hieronder mee naar de volledige ronde - geplaatst op zijn Instagram account - van Daniil Kvyat over het Yas Marina Circuit.