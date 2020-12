Alonso: "Steeds moeilijker om talent van jonge coureurs te beoordelen"

Volgens tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso wordt het steeds moeilijker om het talent van jonge coureurs in de Formule 1 te beoordelen. Na twee jaar uit de F1 te zijn zegt de Spanjaard dat hij op 39-jarige leeftijd nog steeds in topconditie verkeert.

"Psychofysische tests tonen aan dat ik net zo fit ben als in 2010", vertelde hij de Italiaanse krant Corriere della Sera. "Ik denk ook dat ik volwassener ben dan ooit. Ik heb mijn rijstijl geanalyseerd om eventuele oneffenheden te corrigeren en mijn snelheid blijft intact. Mijn ervaringen op Le Mans en Indy hebben me veel nuttige gegevens opgeleverd."

"Waar ben ik bang voor?" Vroeg Alonso retorisch. "Een kalender van 23 races. Dat betekent dat je het hele jaar ongeveer 20 vrije dagen hebt."

Russell maakt indruk

Het is op dat vlak dat de jongere coureurs het misschien beter aankunnen, maar Alonso zei dat de moderne Formule 1 het moeilijk maakt om erachter te komen welke van hen de beste is. "Dat is moeilijk te beantwoorden maar George Russell is het meest interessant. In vijf dagen - niet 100 - ging hij van de laatste naar de eerste plaats. Allemaal zonder een goddelijke aanraking of meditatie in Tibet of iets dergelijks", hij lachte.

"Het was genoeg om in de Mercedes te stappen. Maar als we het hebben over wie Hamilton en Bottas het meest in hun spiegels zien, dan is het Verstappen. Leclerc is een uitzonderlijk talent, maar het zal een paar jaar duren om hem echt te beoordelen."