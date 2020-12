Nyck de Vries verdedigt Nikita Mazepin

Nyck de Vries, fabrieksrijder van Mercedes in de Formule E, heeft Formule 1-rookie Nikita Mazepin verdedigd. De 21-jarige Mazepin ligt onder vuur van Haas, de Formule 1 en de FIA ​​vanwege een video op sociale media waarin hij naar verluidt een vriendin betastte.

Het heeft al gevolgen gehad voor de Rus, want hij zou deze week in de auto van Mercedes verschijnen bij de Young Driver Test. Plots werd bekend gemaakt dat Mercedes Formule E-sterren De Vries en Stoffel Vandoorne in plaats daarvan gaan testen. Toto Wolff ontkende dat Mazepin is teruggetreden vanwege de belastende affaire.

De Nederlander de Vries: "De kans kwam voor mij uit het niets, maar ik wist er al een tijdje van. Sinds eind oktober om precies te zijn. Ik heb het bijna twee maanden stil moeten houden", zegt hij tegen Ziggo Sport.

Wat betreft de Mazepin-affaire, veegde de Vries de controverse voorbij voorafgaand aan het debuut van de Russische coureur in 2021 voor Haas.

"Hij heeft een zekere reputatie, maar hij kan zeker een aantal goede dingen laten zien in de Formule 1. Hij won dit jaar twee races, drie eigenlijk als je zijn penalty niet meetelt. Dat is meer dan Mick Schumacher."

"Ik durf ook te zeggen dat hij in de kwalificatie meer of minstens evenveel in de top drie heeft gestaan ​​als Mick. De tijd zal leren hoe hij zal gaan."