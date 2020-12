Jos Verstappen: "Start van 2021 belangrijker dan hoe we 2020 hebben afgesloten"

Jos Verstappen zegt dat hij niet weet wie de teamgenoot van zijn zoon Max zal zijn bij Red Bull in 2021. Er zijn al weken speculaties over de vervanging van Albon, omdat het onwaarschijnlijk is dat hij zijn plaats volgend seizoen mag behouden. De laatste dagen lijken de kansen van Sergio Perez echt toe te nemen.

Bij Peptalk zei Jos Verstappen niet te weten wie het wordt: "Nee, ik weet het echt niet. Ik heb nog niets gehoord en ik zou het weten."

Het Verstappen-kamp heeft duidelijk gemaakt dat hun voorkeur bij Hulkenberg ligt - maar de laatste berichten suggereren dat Sakhir GP-winnaar Sergio Perez de favoriet is. Jos Verstappen is niet helemaal zeker over Perez: "Laten we afwachten waar hij staat ten opzichte van Max en Albon. Ik weet niet hoe goed Perez is."

Start 2021

Wat Verstappen senior wel weet, is dat de overwinning van Max vanaf pole in Abu Dhabi een goed teken was voor 2021. "De start van volgend seizoen is belangrijker dan het einde van dit seizoen. Maar als we begin volgend jaar zo kunnen beginnen, dan hebben we een kans."

Teambaas Christian Horner vertelde dat de overwinning van de 23-jarige Verstappen in de finale van 2020 Red Bull veel energie geeft voor 2021.

"Natuurlijk denk ik dat we ze kunnen verslaan", zei hij. "Mercedes heeft een geweldig team en ze hebben waarschijnlijk hun beste auto ooit gemaakt, maar iedereen is te verslaan."