Contracten Bottas en Russell blijven ongewijzigd

George Russell en Valtteri Bottas hebben de speculaties omzeild door te suggereren dat hun contracten voor 2021 niet gewijzigd zullen worden.

Nadat Russell indruk had gemaakt op de F1-wereld met zijn prestaties in de Mercedes van Lewis Hamilton, stelde Russell voor dat hij Toto Wolff deze winter wat tijd had gegeven. In Abu Dhabi lichtte hij die reactie toe: "Het was maar een grapje in het heetst van de strijd."

"De emoties waren duidelijk hoog, maar uiteindelijk heb ik een contract en zal ik in 2021 een Williams-coureur zijn", benadrukte Russell. "Ik heb in 2016 een contract getekend bij Mercedes en zij zijn mijn bazen. Ze hebben in mij geïnvesteerd, ze hebben hun vertrouwen in mij gesteld en ik ben toegewijd aan hen."

Bottas, die zegt dat hij in de nasleep van de GP van Sakhir opzettelijk alle pers en sociale media heeft vermeden, zei ook dat zijn deal voor 2021 met Mercedes nog steeds van kracht is. "Ik weet zeker dat de Britten ons graag zouden zien ruilen stoeltjes, maar ik zal proberen dat te voorkomen. Ik weet alleen dat ik een contract heb voor volgend jaar."