FIA: "We hopen in 2021 op een normaal verloop van F1-seizoen"

De Formule 1 hoopt op een seizoen in 2021 dat zo normaal mogelijk verloopt. Dat zegt Bruno Famin, de operationeel directeur van de FIA 鈥嬧媎ie dit jaar de leiding heeft gehad over de gigantische inspanningen van de sport om te blijven racen temidden van de pandemie.

"Over het algemeen was 2020 een slecht seizoen", zei Fernando Alonso, die volgend jaar fulltime terugkeert bij Renault-Alpine, in Abu Dhabi. "Ik denk niet dat iemand er met plezier aan zal denken."

Degenen die hopen dat het aanbreken van 2021 automatisch een terugkeer naar normaal betekent, zullen echter teleurgesteld zijn. Famin zei namens die FIA tegen RTBF: "Er zullen natuurlijk beperkingen moeten zijn in 2021, want de pandemie is helaas nog steeds aan de gang."

"Het kunnen beperkingen op de plaats zelf zijn of verboden om in bepaalde landen aan te komen, quarantaines die extreem problematisch kunnen worden. Maar het is duidelijk dat de zaken in de goede richting gaan, ook al zijn er nog veel onzekerheden."

"We moeten erin slagen en implementeren wat nodig is om een 鈥嬧媖ampioenschap te houden dat zo normaal mogelijk is. Maar alleen de tijd zal het leren of dat realistisch is."