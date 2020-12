Bottas na tweede plek GP Abu Dhabi: "Ik heb alles gegeven, maar Red Bull was te snel"

Valtteri Bottas finishte de laatste race van het seizoen op de tweede plek. De Fin bevestigt met deze finish zijn tweede plek in het klassement. Dit is wat hij zei tegenover interviewer Martin Brundle.

"Max had een behoorlijke snelheid vandaag", aldus Bottas. "Red Bull als geheel was te snel vandaag - verrassend snel eigenlijk. Ze konden de race controleren en het gat bewaren die zij nodig hadden. Ik kon ze in ieder geval niet bijhouden", zo vertelt Bottas verder. "Ik heb wel het gevoel alsof ik alles eruit heb gehaald wat er in zat; ik kon niks meer uit de auto halen. Wel blij dat ik voor mijn teamgenoot ben gefinisht, het is überhaupt een tijdje geleden dat ik voor het laatst op het podium ben gefinisht."

Wat nu voor Bottas? "Ik heb nog wat verplichtingen komende week", aldus de Fin. "Ik hoop vooral dat ik de familie snel weer kan zien; dat is echt al veel te lang geleden. Zodra ik thuis ben doen we even een snelle reset, daarna een training programma en dan beginnen we weer vanaf begin af aan", aldus Bottas.

"Het team was geweldig dit jaar. Ik ben ontzettend trots dat we de eerste en tweede plek hebben kunnen bemachtigen dit jaar", zo concludeert Bottas tegenover Martin Brundle.