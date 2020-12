Valtteri Bottas: "Pijnlijk om vierde keer van Lewis een titel te verliezen"

Valtteri Bottas heeft het vermoeden van teambaas Toto Wolff bevestigd dat de Fin niet in topvorm is nadat hij opnieuw een wereldkampioenschap verloor van Lewis Hamilton. Bottas zei dat hij de hele week de pers en sociale media moest vermijden, omdat de F1-wereld zich afvroeg of Wolff het moment zou aangrijpen en George Russell voor 2021 in zijn auto zou stoppen.

Wolff speculeerde dat Bottas ondermaats presteerde in Bahrein na het verlies van de titel aan Hamilton. "Op momenten als deze heb je het gevoel dat je om verschillende redenen niet 100 procent op je niveau zit", bevestigde Bottas aan de krant Ilta Sanomat.

"Ik heb zeker nog veel te leren, maar het is geen geheim dat de strijd tegen Lewis me veel energie kost. Soms kom ik dichtbij, soms versla ik hem. Maar het wereldkampioenschap voor de vierde keer verliezen aan hem is moeilijk te accepteren. Het heeft zeker effect."

"Als je eenmaal weet dat het kampioenschap verloren is, is de situatie niet meer hetzelfde, hoewel je natuurlijk altijd 100 procent moet kunnen geven. Ik probeer het, maar iedereen weet ook hoe gevoelig de mentale kant van deze sport is."