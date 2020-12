Pirelli verwacht veel één-stoppers tijdens de Abu Dhabi Grand Prix

Bandenfabrikant Pirelli heeft de verwachting voor de Grand Prix van Abu Dhabi weer uitgesproken. De Italianen denken met een één-stopper de beste strategie in huis te halen, maar er zijn daarin ook nog twee keuzes. De twee-stopper is volgens de bandenfabrikant niet aannemelijk, maar wel mogelijk.

Pirelli's banden voor het 2020-seizoen zijn anders dan die van het 2021-seizoen. Hierdoor is het dus de laatste race dat de coureurs met deze textuur banden kunnen rijden. De verwachting is dat de coureurs alles uit de banden kunnen halen en daarom is een één-stopper de snelste strategie. "De optimale racestrategie voor de 55 ronden tellende Grand Prix van Abu Dhabi is een one-stopper, beginnend op het medium P Zero Yellow gedurende 18 ronden en gedurende 37 ronden hard op P Zero White (of vice versa). Het is ook mogelijk om een one-stopper te doen door 14 ronden op de P Zero Red soft te starten en vervolgens 41 ronden hard te rijden, maar dit is iets langzamer in termen van totale racetijd."

"Een twee-stopper is langzamer, vooral omdat de baanpositie cruciaal is bij Yas Marina. De manier om dit te doen is twee zachte stints van elk 12 ronden (één aan de start en één als laatste), plus één harde stint van 31 ronden."

Mario Isola zei na de kwalificatie dat de teams de Formule 2 en Formule 3 missen, want hierdoor missen ze data en rubber. Met die data kunnen de teams hun rondes verbeteren, maar dit jaar was er geen Formule 2 en 3. Ondanks alles was de Pirelli-baas toch lovend over de kwalificatie: ”Kwalificatie is altijd een heel belangrijk onderdeel van de Grand Prix van Abu Dhabi, met meer dan de helft van de races die hier worden gehouden winnen vanaf pole. De medium gele band is een zeer interessante compound om de race op te starten, met vijf van de top 10-gekwalificeerden in Q2 die hun beste tijden neerzetten met deze compound en vier andere die dat probeerden. We zien minder verbetering qua rondetijden in vergelijking met vorig jaar, wellicht ook door het ontbreken van Formule 2 en Formule 3 support races, waardoor er minder rubber op de baan blijft. Maar met de top drie die allemaal op de medium beginnen en een aantal zeer snelle auto's op de zachte band vlak achter hen, zijn we klaar voor een tactisch intrigerende race: vooral bij de start.''