Toekomst Grand Prix van Vietnam ziet er slecht uit - tribunes zijn verwijderd

De laatste spijker is mogelijk in de noodlottige GP van Vietnam geslagen. De organisatoren hadden zich volledig voorbereid op de eerste F1-race in Hanoi begin dit jaar, toen de pandemie toesloeg. De race in Hanoi zou een stratencircuit zijn en een extra race betekenen in Azië.

Voordat de F1-kalender 2021 een blanco racenaam toonde met 'TBA' vermeld voor 25 april, zakte de hoop van Vietnam dieper weg toen de belangrijkste man van de organisatie, Nguyen Duc Chung werd gearresteerd op beschuldiging van het stelen van documenten die verband houden met staatsgeheimen.

Tuoi Tre, een door de staat gecontroleerde krant, meldt dat Chung op vrijdag aan het einde van een vier uur durend proces is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

"Zonder Chung is de toekomst van de Hanoi-race somber", vertelde een bron dicht bij de Vietnamese communistische partijpoliticus aan het persbureau Agence France Presse. Het Duitse persbureau SID beweert ondertussen dat tribunes nu zijn verwijderd langs het circuit van Hanoi, ondanks dat Vietnam in 2018 een tienjarige overeenkomst had getekend met de FOM.