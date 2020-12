BREAKING: Entry-lijst 2021 bekend, alleen Albon en Kvyat ontbreken

Tijdens de voorbeschouwing van de kwalificatie van de Grand Prix van Abu Dhabi meent Robert Kamphues nieuws te hebben gekregen betreffende de entry-lijst voor het 2021-seizoen.

Deze entry-lijst bevestigt dat Lewis Hamilton wel degelijk voor het team van Mercedes rijdt volgend jaar. De enige coureurs die nog niet in deze lijst zijn opgenomen zijn de plekken van Daniil Kvyat en Alexander Albon. Het is dus nog steeds niet zeker of deze coureurs verder kunnen in de Formule 1, aangezien alle andere plekken inmiddels al bezet zijn.

De kans voor Sergio Perez om voor het team van Red Bull Racing te rijden ligt dus nog compleet open, evenals de kans voor Yuki Tsunoda, die dan voor AlphaTauri zou rijden.