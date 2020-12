Horner over 2021-wagen: "Gebruiken 60% van huidige wagen"

Christian Horner heeft laten weten dat de RB16B - de wagen waarmee Verstappen in 2021 rijdt - grotendeels lijkt op de RB16. Zo meent de Britse teambaas dat de auto van volgend jaar 60% van de onderdelen gebruikt van de huidige wagen. Dat laat hij weten aan Motorsport.com.

In 2021 dienen de Formule 1-wagens minder neerwaartse druk te hebben. Deze technische directive komt voort uit samenspel tussen de FIA en Pirelli, om ervoor te zorgen dat de Pirelli-banden van 2021 de snelheden aankunnen en langer door kunnen. Om deze vermindering in neerwaartse druk te realiseren dient onder andere de vloer van de auto compleet aangepast te worden.

Over de RB16B - de voorlopige naam van de 2021-wagen - zei Christian Horner aan Motorsport.com: "Ik denk dat de hoeveelheid van de onderdelen die we meenemen naar volgend jaar zo'n 60% is".

"Zoals met alle wagens nemen wij een groot deel van de onderdelen mee naar volgend jaar", zo vertelt Horner verder. "In zijn fundament hebben wij een sterke wagen, en we weten precies waar onze zwaktes liggen - deze gebieden nemen wij dus mee in aankomende winter", aldus de Britse teambaas.

"We moeten ons focussen op een bepaald gebied en bepaald onderdeel om te zorgen dat we daar kunnen doorontwikkelen", zo vertelt Horner verder. "In de afgelopen paar maanden heeft iedereen kunnen zien dat we dichter bij Mercedes zijn gekomen, en dat is erg bemoedigend", zo concludeert Horner.