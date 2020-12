George Russell nog in afwachting of hij dit weekend weer voor Mercedes rijdt

George Russell weet nog niet of hij dit weekend weer met Mercedes zal racen, maar de Brit weet zeker dat hij in 2021 voor Williams zal rijden. Na zijn opvallende optreden afgelopen weekend in Sakhir, waar een zeldzame Mercedes pitstop blunder zijn kansen verspeelde om een ​​sensationele eerste overwinning in de F1 te behalen, wacht Russell af of Lewis Hamilton een gezondheidsverklaring krijgt en terugkeert naar Mercedes voor de seizoensfinale van F1.

"We wachten nog steeds op de testuitslagen van Lewis", zei Russell, die donderdag op de mediaconferentie in Mercedes-tenue verscheen. "Voorlopig gaan we door zoals gepland en als Lewis terugkeert met een negatief resultaat, zit hij weer in de auto."

Terwijl hij dit weekend in het duister tast, bevestigde de 22-jarige dat hij in 2021 met Williams zal racen, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Maar uiteindelijk blijft hij onder de vleugels van Mercedes.

"Uiteindelijk heb ik een contract en ben ik een Williams-coureur voor 2021. Mijn management is Mercedes. Ik heb in 2016 een deal getekend met Mercedes en zij zijn mijn managers. Ze hebben in mij geïnvesteerd, ze hebben vertrouwen in me gesteld en dat betekent enorm veel. Ik ben toegewijd aan Mercedes, dus ik ben blij en zelfverzekerd met mijn positie onder hun leiding."