Instagram-account van Romain Grosjean gehackt

De geblesseerde Formule 1-coureur Romain Grosjean tweette dinsdag dat zijn Instagram-account was gehackt. De Franse autocoureur is vertrokken uit de paddock en weer terug in zijn huis in Zwitserland met zijn vrouw en kinderen. Eenmaal thuis kwam hij erachter dat zijn account over was genomen door een hacker.

De Fransman schreef: "Mijn Instagram-account is gehackt. Hopelijk krijg ik het heel snel terug. Sorry daarvoor. Hey @instagram, kun je me helpen?"

Het gehackte account werd kennelijk kort na de waarschuwing van Grosjean beveiligd door het Instagram Help Team, maar het had naar verluidt een bericht weergegeven van iets dat Blue Badge Center heette en een link naar een Facebook-pagina van het Coronavirus Informatiecentrum.

Formule 2-coureur Christian Lundgaard tweette dat hij leed aan een soortgelijke hack, die dezelfde informatie bevatte die nog steeds live was toen hij erover schreef.