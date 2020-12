Bottas en Russell spelen in op geruchten en veranderen Instagram-bio's

Afgelopen weekend wist George Russell de Grand Prix van Sakhir - die hij voor het overgrote deel heeft geleid - niet te winnen. De Brit werd tijdens de safety car de pitstraat in geroepen voor nieuwe banden. Echter, banden toegewezen aan Valtteri Bottas werden onder zijn W11 geschroefd. Russell moest dus weer terug de pitstraat in voor nieuw rubber, en was alsnog op koers om de race te winnen.

Helaas kreeg Russell daarna een lekke band, waardoor hij terugzakte buiten de punten. Uiteindelijk wist hij in totaal drie punten te scoren tijdens de Grand Prix van Sakhir. Desalniettemin wist Russell veel roem te krijgen van zowel Toto Wolff als de media. Veel critici zijn dan ook van mening dat Russell thuishoort in het team en Bottas makkelijk zou kunnen aftroeven.

Toto Wolff heeft inmiddels laten weten dat een switch voor 2021 "niet realistisch zou zijn". Echter, gisteravond doken er rumoeren op dat het alsnog zou gaan gebeuren. Valtteri Bottas haalde alle affiliatie met Mercedes AMG F1 uit zijn Instagram-bio, en George Russell haalde alle affiliatie met Williams F1 uit zijn Instagram-bio. Natuurlijk weet niemand in hoeverre dit doorslaggevend is, vooral omdat Bottas vandaag overduidelijk de draak stook door een foto van een grote W te plaatsen - duidend op het logo van het Williams F1-team. Echter, deze grote W is gesitueerd voor het hotel waar hij momenteel in verblijft, welke het W-Hotel heet, en zou er dus wellicht wel de humor van kunnen inzien. Kortom, we zullen toch echt moeten wachten op officiële aankondigingen wie er waar rijdt volgend seizoen.