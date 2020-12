Bottas staat stevig gesprek te wachten met Mercedes-teambaas

Mercedes-baas Toto Wolff geeft toe dat Valtteri Bottas niet schitterde in wat een sombere Sakhir Grand Prix voor het team was. Sinds hij in 2017 bij Mercedes kwam heeft Bottas moeite om de lat van Lewis Hamilton te bereiken, dus met de Brit afwezig voor de Grand Prix van Sakhir doordat hij met corona besmet is geraakt, bood het Bottas de perfecte kans om als teamleider op te treden.

De kwalificatie verliep goed toen Bottas de W11 op pole zette, ook al was een marge van slechts 0,026 seconden op George Russell die zijn Mercedes-debuut maakte iets minder overtuigend dan velen hadden verwacht.

Bij de start was het George Russell die beter wegkwam en Bottas in bocht 1 inhaalde om de leiding over te nemen. Op dat moment begonnen de alarmbellen te rinkelen. Na de eerste pitstopserie had Russell een voorsprong van acht seconden op Bottas opgebouwd, en hoewel dat gat kleiner werd, betekende de blunder van Mercedes in de pits dat we nooit te zien kregen of Bottas in staat was geweest om zijn nieuwe teamgenoot op de baan in te halen.

Sterker nog, Russell was in staat om Bottas buitenom in te halen. Tegenover Sky Duitsland zei teambaas Toto Wolff dat hij een stevig gesprek gaat voeren met Bottas: "Wat ik heb gezien is zorgwekkend. Ik moet met Valtteri en zijn engineers een stevig gesprek voeren. Het is duidelijk dat dit geen beste race was van zijn kant."