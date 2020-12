Sky Sports: "Hamilton mag niet naar Abu Dhabi vanwege quarantaine beperkingen"

De grote verrassing van dit weekend kwam afgelopen week. Lewis Hamilton bleek besmet met het coronavirus en kon niet racen omdat hij in quarantaine moest blijven. Hoewel Stoffel Vandoorne al het hele seizoen de reservecoureur van Mercedes is bleek niet de Belg maar Williams-coureur George Russell de vervanger van de zevenvoudig wereldkampioen, omdat Russell een protegé van Mercedes is.

De grote vraag is of Lewis Hamilton komend weekend wel kan racen tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Volgens Sky Sports zal dit niet gaan gebeuren, en zou Russell een nieuwe kans krijgen. Sky Sports verslaggever Ted Kravitz zei hierover: "Er is een brief van de FIA in omloop van de afgevaardigde die de coronazaken behandelt. Daarin staat dat Lewis Hamilton niet naar Abu Dhabi mag reizen vanwege iedereen die in Bahrein corona heeft opgelopen, niet toegestaan is naar Abu Dhabi af te reizen."

Als die regels dus daadwerkelijk gelden volgens het FIA-protocol zou dat betekenen dat Hamilton ook Abu Dhabi, één van zijn favoriete races, zal moeten missen.