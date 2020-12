Max Verstappen over Leclerc: "Gewoon dom"

Max Verstappen had gehoopt mee te kunnen strijden om de overwinning voor de Grand Prix van Sakhir maar eindigde na vier bochten in de bandenstapels. Charles Leclerc wilde de Nederlander en Sergio Perez inhalen maar tikte de Mexicaan aan waarbij Verstappen moest uitwijken.

Dat resulteerde in een crash in de bandenstapels voor de Red Bull-coureur, die na afloop niet blij was met de actie van zijn collega van Ferrari.

Tegenover Ziggo zei hij: "De start was wel oké, alleen daarna waren de auto's om mij heen erg agressief. Ik probeerde uit de problemen te blijven. Valtteri had een momentje in bocht twee, ik dacht meteen aan Singapore zoals in 2017, wat ik wilde voorkomen en ging daarom vroeg op de rem."

"Toen kwam Charles ineens aan de binnenkant aanzetten. Hij nam een onnodig risico. Je kan daar niet ineens twee plekken winnen. Prima als hij een plek bij mij wilde winnen, dat kan gebeuren, maar daarna Sergio ook was onnodig. Dat was gewoon te ambitieus. Dit is totaal onnodig. Hij was gewoon te enthousiast. Nu rijdt er één auto achteraan en staan er twee in de muur. Gewoon dom."