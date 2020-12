Deze sets banden hebben de coureurs over voor de Grand Prix van Sakhir

Niemand weet hoeveel pitstops er nodig gaan zijn voor de snelste strategie voor de Grand Prix van Sakhir. Dat is waarom de teams enigszins conservatief zijn geweest met het gebruiken van zachte banden tijdens de trainingen en kwalificatie. Teams hebben nog twee, drie of zelfs vier setjes zacht rubber over per coureur.

Interessant om te zien is dat beide Mercedes-coureurs het minste aantal setjes zachte banden hebben. Aan de andere kant zijn zij de enige coureurs die op de gele medium-banden zullen starten. Valtteri Bottas is van mening dat zij qua strategie goed zitten, maar de werkelijkheid is dat niemand dat écht weet. Zie hieronder hoeveel banden de coureurs nog per set tot hun beschikking hebben voor de Grand Prix van Sakhir.