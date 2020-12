Toto Wolff lacht: "Russell past niet eens in de cockpit"

Toto Wolff is trots op George Russell na zijn ongelooflijke prestatie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix Sakhir in Bahrein, waar hij zich als tweede kwalificeerde tijdens zijn debuutrace voor Mercedes. De protegé van het Duitse team verving Lewis Hamilton, die in quarantaine zit vanwege een positieve coronatest.

Russell was tijdens de kwalificatieslechts 0,026 seconden verwijderd van de pole position op het verkorte circuit van Bahrein. Zijn teambaas zei tegen Sky Duitsland: "Je moet niet vergeten: hij stapt in de auto, past niet in de cockpit en dit kost hem tijd. Hij is bovendien de toekomst van dit team."

Ondanks zijn vertrouwen in zijn coureurs blijft Wolff op zijn hoede voor Max Verstappen in de Red Bull achter: "De Red Bulls waren erg sterk op de long runs. Ik weet niet precies of het een voordeel is, om op het zachte of op het medium te beginnen. Misschien is de derde plaats helemaal niet slecht op het rechte stuk met het zachte banden bij de start."