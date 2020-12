Max Verstappen ergert zich: "De radio staat constant open met verkeerswaarschuwingen"

Het tweede weekend in Bahrein ging gisteren van start. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen had erg veel problemen met de afstelling van de auto. De 23-jarige kan dit weekend een goede zet doen om de derde plek in het kampioenschap. Over de training was hij nog niet tevreden.

De Nederlander was tweemaal tweede in de trainingen, alleen Mercedes-coureur (normaal Williams red.) George Russell was hem te snel af. Max Verstappen verwachtte zelf een lastig weekend, maar de tijden laten een goed beeld zien. Verstappen had alleen wat problemen met de afstelling van de auto. “Het was lastig op het circuit en qua balans hebben we niet helemaal de optimale set-up gevonden, vooral niet op de korte runs. De lange runs waren zeker een verbetering en zagen er best goed uit, maar zelfs daar kunnen we het beter doen.”

De coureur had eerder al geklaagd over de saaie lay-out, ook nu weer. “De baan is niet het meest leuke circuit om te rijden en omdat het zo'n korte ronde is, staat de radio constant open met verkeerswaarschuwingen voor andere auto's. De tweede sector is behoorlijk lastig en het zal niet gemakkelijk worden als we de banden moeten afkoelen voordat we een push-ronde doen en ik denk dat het eigenlijk best gevaarlijk kan zijn.”

Bottas en Mercedes

De coureur kan niet inschatten of de tijden de ware snelheid laten zien. “We weten nooit precies waar we zijn op vrijdag, maar de ronde van Valtteri is afgepakt, dus het lijkt erop dat we een paar tienden van Mercedes af zijn. We hebben nog wat werk te doen voor de kwalificatie en dan zullen we ons concentreren op het racetempo om ervoor te zorgen dat we competitief zijn, aangezien het een uitdaging zal zijn om op de voet te volgen achter andere auto's."