Wat is er voor autosport te zien dit weekend op tv?

Naast het Formule 1-geweld, is er de ontknoping in het F2-kampioenschap en de Formula Regional European Championship in Vallelunga, 20 kilometer van Rome af. In deze serie is het kampioenschap ook nog ontzettend spannend. Alle races zijn te zien op Ziggo Sport of op de andere Ziggo Sport kanalen.

Formule 1 - Bahrein International Circuit

Zaterdag 15.00 - Vrije Training 3

Zaterdag 18.00 - Kwalificatie

Zondag 18.10 - Grand Prix van Sakhir

Formule 2 - Bahrein International Circuit

Zaterdag 13.05 - Hoofdrace

Zondag 13.15 - Sprintace

Formula Regional European Championship



Zaterdag 12.55 - Race 1



Zondag 08.55 - Race 2



Zondag 13.55 - Race 3

