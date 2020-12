Mick Schumacher vecht voor het Formule 2-kampioenschap, maar deze crash tijdens de Formule 2 kwalificatie van de Grand Prix van Sakhir zal zijn kansen niet helpen. De jonge Duitser was bezig aan zijn ronde, maar kwam in de voorlaatste bocht veel verkeer tegen. Hij probeerde om Roy Nissany heen te gaan, maar deed dat net iets te krap. Een onhandige crash was het gevolg.