Mercedes: "Max Verstappen liep overwinning mis door late Safety Car"

De laatste ronden van de Grand Prix van Bahrein zouden er totaal anders hebben uitgezien als er niet een late Safety Car was gekomen die tot het einde van de race was gebleven. Het podium zou er waarschijnlijk ook anders hebben uitgezien, met niet Lewis Hamilton maar Max Verstappen bovenaan. Mercedes-engineer Andrew Shovlin bracht dit nieuws naar buiten.

Als de late Safety Car bij Sakhir voor de finish eerder naar binnen was gegaan - of de race langer had geduurd, zou Max Verstappen waarschijnlijk de Grand Prix hebben gewonnen. Dit komt doordat hij banden tegen het einde van de race in een veel betere conditie waren dan de banden van Hamilton. Shovlin legt in de Mercedes-debrief op Youtube uit: "Als de race was hervat, zou Lewis waarschijnlijk in de problemen zijn geweest. Zijn set was vrij oud, Max reed op frissere medium banden en zou Lewis zeker onder grote druk hebben gezet."

Shovlin laat vervolgens zien hoe zijn team ervoor koos om Hamilton's Mercedes niet te laten wisselen naar nieuwe banden, ondanks dat de Brit vroeg om een pitstop. "Toen we de beslissing namen om buiten te blijven, waren we er in feite zeker van dat de race niet zou herstarten. Het veld reed door elkaar achter de Safety Car, met achterblijvers tussen de kop van het veld. Die moeten dan eerst de boel inhalen en dat duurt minimaal een ronde."

Met succes kwam Hamilton als eerste over de finish achter de Safety Car, en wist hij beide Red Bulls achter zich te houden.