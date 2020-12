Twee DRS-zones op de buitenbaan in Bahrain

De Buitenbaan van het Bahrain International Circuit zal aankomend weekend twee DRS-zones kennen, zo bevestigt de FIA. Waar de reguliere Formule 1-layout van het circuit drie zones kent, moeten de coureurs het aanstaand weekend doen met een zone minder.

De Formule 1 zal op het schiereiland van Bahrein blijven, voor een zogeheten double-header. Echter, waar de Red Bull Ring en Silverstone Circuit ongewijzigd bleven, zal de layout van het Bahrain Internation Circuit worden aangepast tot de buitenste ring van het circuit. Dit zorgt er onder andere voor dat de afstand een stuk korter wordt; simulaties voorspellen dat de rondetijden tussen de 53 en 55 seconden gaan liggen.

De eerste DRS-zone is tussen bocht 3 en bocht 4, zoals we dat de reguliere layout ook kennen. De tweede DRS-zone is op het rechte stuk van start/finish. Michael Masi, race-director van de FIA, denkt dat het een hectisch weekend zal worden, iets waarmee teams zullen moeten leren om mee om te gaan. "Het zal zeker hectisch worden", aldus Masi. "Het zal zeker intens gaan worden, maar dat zal ook een interessant iets worden om te managen."