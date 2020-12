F1-kampioenen trekken van leer richting Ricciardo: "Hij kan beter stoppen"

Twee voormalig F1-wereldkampioenen hebben Daniel Ricciardo van repliek gediend vanwege zijn scherpe veroordeling van de manier waarop de Formule 1 de herhalingen van de vurige crash van Romain Grosjean afhandelde. De Australiër Ricciardo zei dat hij walgde van de F1 vanwege de manier waarop de officiële uitzending een ernstig ongeluk in een Hollywood-moment veranderde.

Maar zijn landgenoot Alan Jones, de wereldkampioen van 1980 suggereert dat als Ricciardo zo boos is over crashherhalingen, hij beter kan opgeven. Jones vertelde aan Wide World of Sports: "We hebben de arme oude Daniel Ricciardo enthousiast gemaakt over hoe ongevoelig en dom het was om de herhalingen te laten zien, maar zonder er te makkelijk over te doen; F1 is een gevaarlijke sport."

"We houden er allemaal van om een ​​goede crashes te zien, zolang niemand gewond raakt. Die mogelijkheid wordt steeds minder naarmate de veiligheid met grote sprongen toeneemt. Maar het is nog steeds een onveilige sport - en Daniel praat over de herhalingen voordat de race opnieuw begint. Als hij zich er niet van bewust is dat dit soort dingen kunnen gebeuren moet hij stoppen met F1."

Met een bijna identieke mening is een andere voormalig wereldkampioen die ook zijn titel won met Williams, de altijd uitgesproken kampioen van 1997 Jacques Villeneuve. Tegenover Sky Italië zei Villeneuve: "Ik ben het totaal niet eens met Ricciardo. Als hij echt zo denkt over het uitzenden van die beelden, moet hij op zoek gaan naar een andere baan."

"Hij heeft het sowieso helemaal mis. Ze lieten de beelden alleen zien op het moment dat ze wisten dat Grosjean in orde was. Als Ricciardo miljoenen wil verdienen en een F1-coureur wil zijn, dan weet hij dat dit bij de sport hoort."

Villeneuve heeft een soortgelijk advies voor televisiekijkers van de Formule 1, die mogelijk ook boos zijn op de manier waarop de sport de uitzending van afgelopen zondag behandelde.

"Niemand wordt gedwongen om naar de Formule 1 te kijken. Het is een spektakel en dit hoort erbij. Mensen willen dit wel zien, maar als Ricciardo er echt zo over denkt, moet hij ook de TV uitzetten."