Echtgenote Romain Grosjean: "Er was meer dan één mirakel nodig"

Marion Grosjean, echtgenote van Romain Grosjean, zal gistermiddag de schrik van haar leven hebben gehad. Op live TV moest zij aanzien hoe haar man bijna een halve minuut vast zat in de vlammen. Zij meent dat er meer dan één mirakel voor nodig was dat hij uit kom stappen. Op haar Instagram-profiel deelde zij de volgende gedachten.

"Natuurlijk sliep ik vannacht niet", aldus Marion. "Ik zal er niet omheen draaien, de woorden zijn moeilijk te vinden. Dat zal hem, echter, aan het lachen maken - hij weet hoe ik dan ben", zo grapt de vrouw van Romain. "Ook wist ik niet welke foto ik hierbij moest plaatsen. Hoe hij met vlammen om zich heen stond, het wrakstuk van zijn auto, of hij werd vastgehouden door zijn redders?"

Het was voornamelijk de halo die Romain gered heeft. De halo is een driebenig titanium onderdeel wat boven het de helm van de coureur vastzit aan het chassis van de auto, en werd geïntroduceerd in 2018. De halo werd door de FIA gepusht als gevolg van het overlijden van Jules Bianchi, die waarschijnlijk met een halo boven zijn helm nu nog in leven zou zijn.

"Daarom wil ik ook de familie van Jules Bianchi bedanken - zijn vader Philipe (waar ik constant aan denk) en Jules zelf ook", zo gaat Marion verder. "Het behandelen van de brandwonden achterop Romain zijn handen gaat goed. Naar verwachting mag hij op dinsdag 1 december uit het ziekenhuis ontslagen worden.

Inmiddels is het al bevestigd dat Pietro Fittipalde komende race zal rijden in plaats van Romain Grosjean. Naar verwachting zullen Romain zijn vrouw en kinderen maar al te blij zijn dat hij de volgende race vanaf de zijlijn zal kijken.