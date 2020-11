Sainz baalt: "Ze zeiden dat P3 in het kampioenschap weg was"

McLaren-coureur Carlos Sainz kwam in de tweede sessie van de kwalificatie voor de Prix van Bahrein in de problemen, nadat zijn remmen plotseling blokkeerde. De coureur met nummer 55 denkt dat het probleem niet alleen zijn kwalificatie heeft getroffen, maar ook zijn race gaat treffen.

De Spanjaard begint de Grand Prix van Bahrein vanaf plek vijftien. Bij het aanremmen voor bocht één verloor hij opeens de controle over zijn bolide, hierdoor spinde hij en kon hij niet meer verder.

Zijn team ontdekte later dat er iets fout was met zijn remmen, wat een enorme domper is voor het team dat nog volledig in de strijd zit om de derde plek in het kampioenschap voor de teams. De vijftiende startplek helpt daar niet bij. De coureur van het team baalde na afloop van de kwalificatie en hij legt uit wat er nou precies gebeurde. “Je komt er natuurlijk met 300 kilometer per uur aan en je trapt op de rem en plotseling vergrendelen de achterremmen volledig. Ik weet niet wat er echt is gebeurd. We weten niet precies wat de oorzaak van het probleem is, maar het is iets met de remmen.”

Het team besloot Sainz geen nieuwe banden te geven na de spin, omdat ze voor de top tien nog een setje nodig hadden en voor de race. “We hebben wat softs bewaard voor later in de kwalificatie en moest nog een set overhouden voor de race. Waarmee ik spinde, hoopte ik nog te kunnen gebruiken in de race. Het gaat ons kosten in de race. We hebben allemaal geprobeerd om die hardere banden voor de race te redden, maar helaas en P15 is ook niet waar wij op hoopten.”

“Als er een weekend was waar dit niet mocht gebeuren, dan was het hier. Ik ben erg teleurgesteld. Ze zeiden dat het (P3 in constructeurskampioenschap) weg was.”